F1, GP di Olanda: a Zandvoort si correrà con il pubblico

“Per me il bicchiere è pieno per due terzi. Andremo avanti così. Le tre società dietro il Gran Premio d’Olanda, Circuit Zandvoort, SportVibes e TIG Sports, hanno deciso di investire nel futuro della Formula 1 nei Paesi Bassi. La fiducia nell’ambizione di organizzare il più grande Ultimate Race Festival al mondo rimane poi l’obiettivo primario per i prossimi anni. Quest’anno si farà in una forma più ridotta, ma la battaglia per il titolo passerà anche da qui in una bellissima atmosfera arancione sugli spalti", sono state le parole di Lammers.