Di Maio: “Monitoriamo la situazione in Afghanistan e siamo pronti a evacuare gli italiani”

Di Maio: “Monitoriamo la situazione in Afghanistan e siamo pronti a evacuare gli italiani”

Il ministro degli Esteri spiega la strategia italiana e chiede all’Occidente di riflettere sugli errori e operare in maniera sinergica per evitare una nuova... 14.08.2021, Sputnik Italia

Una situazione monitorata 24 ore su 24 con il coinvolgimento dei ministeri degli Esteri, della Difesa, dell’Interno e in diretto contatto con l’ambasciata italiana a Kabul e l’intelligence. Così il ministro Luigi Di Maio descrive l’andamento delle operazioni legate all’avanzata dei Talebani in Afghanistan.L’Italia si sta “preparando ad ogni evenienza, anche quella dell’evacuazione. Dobbiamo pensare alla sicurezza del personale della nostra ambasciata e dei nostri connazionali. Se sarà necessario, con l’importante aiuto della Difesa porteremo tutti in sicurezza in Italia, in tempi rapidi”.Parlando al Corriere della sera il ministro degli Esteri spiega che in caso di evacuazione l’ambasciata resterà comunque operativa e i fondi che erano destinati alle forze di sicurezza afgane saranno utilizzati per la tutela dei collaboratori “delle nostre componenti diplomatiche, militari e civili”.Il fallimento del ritiro dell’OccidentePer Di Maio è “doloroso vedere quello che sta succedendo, ancor più doloroso è pensare a tutte le vittime che ha causato questa guerra. Ma non dobbiamo dimenticare il contributo che i nostri militari hanno dato in questi 20 anni a sostegno delle comunità afghane”.L’Occidente, tutto e non soltanto gli Stati uniti, dovrà pensare a “una strategia comune” a una “nuova fase di stabilità senza l’uso delle armi. Le armi hanno fallito, hanno generato solo morte e sofferenza”.

aidenzio Dove l'abbiamo trovato questo 0

angelo72 Ogni volta che guardo le faccia di questo tizio e di quella del suo amico Fico provo un senso di vergogna indescrivibile 0

