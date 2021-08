https://it.sputniknews.com/20210814/covid-palermo-chiude-il-drive-in-per-i-test-rapidi-chi-non-ha-il-vaccino-dovra-pagare-12499672.html

Covid, Palermo chiude il drive in per i test rapidi: chi non ha il vaccino dovrà pagare

Stop ai tamponi gratuiti per chi rifiuta il vaccino. In Sicilia il costo dei test rapidi necessari anche per entrare negli uffici pubblici sarà a carico dei... 14.08.2021, Sputnik Italia

Il commissario per l'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, ha disposto la chiusura a partire da sabato del drive in per i test rapidi alla Fiera del Mediterraneo, in conformità con l'ordinanza n.84 emessa venerdì pomeriggio dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il drive in della Fiera del Mediterraneo di Palermo al momento resterà chiuso anche per i vaccinati, mentre l'hub vaccinale resta aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, Ferragosto compreso, per la somministrazione delle dosi e il rilascio del green pass. Il provvedimento adottato per far fronte all'aumento di contagi sull'isola, da due giorni sopra i mille casi giornalieri, prevede che i tamponi diagnostici per il Covid-19, sia molecolari che antigenici, siano a carico dei richiedenti, a meno che la richiesta non provenga dalle Asl, a seguito di un tracciamento.Chi non è vaccinato dovrà pagare il tampone rapido necessario per il rilascio del green pass, che in base al provvedimento di Musumeci sarà necessario persino per accedere agli uffici pubblici in Sicilia. L'ordinanza Il provvedimento è mirato ad individuare adeguate misure di protezione per la limitazione del contagio e per favorire una sempre maggiore vaccinazione tra tutti i cittadini, tra cui:

giovanni Aspettiamo l introduzione della legge marziale! 0

giovanni Per la bomba ad orologeria pronta ad esplodere riguardo all immigrazione pilotata e voluta dal regime noto attraverso gli scafisti di stato nessun provvedimento vero? ITALIA ,SPORCA E VERGOGNOSA COLONIA ATLANTISTA MONDIALISTA! 0

