Covid, Iss lancia l'allarme: "Tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 7 volte più alto"

Contestualmente, si rileva anche un aumento dell'incidenza dei casi di infezione tra i bambini. 14.08.2021, Sputnik Italia

Il tasso di ospedalizzazione degli italiani non vaccinati registrato negli ultimi trenta giorni è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo.E' quanto emerge dal rapporto di sorveglianza integrata Iss sul monitoraggio Covid, pubblicato sul sito Epicentro dell'Istituto.Nel documento, viene infatti indicato come il numero di ospedalizzati tra i non vaccinati sia di 52 ogni 100.000 abitanti contro gli appena 7 per i vaccinati.In aumento l'incidenza infantileAllo stesso tempo, l'Istituto superiore di sanità ha fatto notare come, nel corso dell'ultima settimana, sia aumentata l'incidenza dei contagi tra i bambini nella fascia 0-9 anni.Per la prima volta da maggio, si è infatti saliti sopra i 50 casi per 199.000 abitanti per questa fascia di popolazione.Il Covid-19 in ItaliaIeri in Italia si è registrato un aumento di 7.409 casi Covid, cifra che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a 4.427.827. Contestualmente, sono state registrate 45 vittime, con il totale dei decessi che è salito a 128.379.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata, secondo l'ultimo bollettino, di 4.388 unità, cifra che ha portato il totale dei guariti a 4.175.198.

