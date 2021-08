https://it.sputniknews.com/20210814/colao-vinceremo-la-sfida-digitale-come-alle-olimpiadi-in-autunno-unanagrafe-nazionale-online-12500781.html

Colao: “Vinceremo la sfida digitale come alle Olimpiadi. In autunno un'anagrafe nazionale online”

Il ministro della Transizione digitale parla dei progressi e dei risultati ottenuti nel suo settore in Italia nei primi sei mesi del governo e si dice... 14.08.2021, Sputnik Italia

Fare dialogare migliaia di database pubblici, sistemi sanitari regionali, banche dati degli enti nazionali e locali. Superare gli ostacoli della burocrazia per portare l’Italia verso un futuro digitale e inclusivo. Per il ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale Vittorio Colao la strada è stata intrapresa e in sei mesi sono tanti i passi avanti fatti e i risultati raggiunti.Sulle colonne del Corriere della Sera, Colao annuncia che già in autunno ci sarà l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) che “fornirà certificazioni online valide e gratuite, e da lì il passo per certificati e attributi digitali diretti tra amministrazioni sarà breve”.Un successo che si unirà agli altri con l’obiettivo di vincere la sfida, come sono stati vinti Europei ed Olimpiadi, dice Colao.I risultati dei primi sei mesi di governo sul digitaleIl ministro della Transizione digitale enumera poi tutti i progressi fatti e i progetti avviati dall’inizio della sua esperienza nel governo Draghi.Colao poi elenca altri obiettivi raggiunti: è stato varato il Piano banda larga e la consultazione in tempi record, sono state semplificate le regole per la realizzazione delle reti, sono stati riformati i poteri dell’agenzia digitale e le norme per interoperabilità, domicilio e notifiche digitali.“Stiamo lanciando la migrazione a cloud e la modernizzazione dei servizi delle Pubbliche amministrazioni (Pa). Con Salute abbiamo rinvigorito visione e progetti per Digital Health e Telemedicina”.

Irina Derefko Questo, è completamente pazzo!!! Forse, ha un cervello digitale? 0

