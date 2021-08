https://it.sputniknews.com/20210814/cina-crolla-una-miniera-di-carbone-almeno-1-morto-e-19-dispersi--12506882.html

Cina, crolla una miniera di carbone: almeno 1 morto e 19 dispersi

Cina, crolla una miniera di carbone: almeno 1 morto e 19 dispersi

L'unica vittima finora accertata è una delle due persone che i soccorritori sono riusciti finora ad estrarre dalla miniera. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T20:52+0200

2021-08-14T20:52+0200

2021-08-14T20:52+0200

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12508875_0:36:2949:1695_1920x0_80_0_0_4960cbcfa39ea9b352723bd7e1dd62d4.jpg

E' di un minatore morto e 19 dispersi il bilancio di un crollo avvenuto in una miniera di carbone della prefettura autonoma dell'Haibei, nella Cina nordoccidentale.A renderlo noto sono le autorità locali della provincia autonomia del Qinghai, situata nel Tibet. Al momento dell'incidente, all'interno della miniera erano al lavoro 21 persone, solo due delle quali sono state finora tirate fuori. Una delle due è stata dichiarata morta poco dopo.Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei soccorsi e unità dei vigili del fuoco, che tentano in tutti i modi di salvare le vite degli altri minatori dispersi, come mostrato in alcune sequenze filmate diffuse dai media cinesi.Al momento non è ancora stata accertata la dinamica del crollo, ma si ipotizza che esso possa essere stato causato dalle infiltrazioni di acqua fangosa all'interno del complesso minerario.Nel recente passato la Cina si è resa tristemente famosa per l'alto numero di incidenti mortali avvenuti all'interno delle miniere di carbone.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina