Cgia: il lavoro nero vale 77,8 miliardi di euro in Italia, una piaga sociale ed economica

Incide di più al Sud, Calabria in testa, e spesso aumenta la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro con più infortuni e morti, spesso non denunciati. 14.08.2021, Sputnik Italia

Migliaia di lavoratori che operano senza tutele, con poca sicurezza e con paghe da sfruttamento. Una situazione, quella del lavoro nero che in Italia raggiunge livelli preoccupanti e che secondo la Cgia di Mestre “produce” 77,8 miliardi di euro di valore aggiunto.La Lombardia, ad esempio, sebbene conti oltre 504mila lavoratori occupati irregolarmente, è il territorio meno interessato da questo triste fenomeno: il tasso di irregolarità è pari al 10,4% “mentre l’incidenza del valore aggiunto prodotto dal lavoro irregolare sul totale regionale è pari al 3,6%” si tratta del tasso più basso presente nel Paese, sottolinea.Per contro, la situazione più critica si registra in Calabria: a fronte di “soli” 135.900 lavoratori irregolari, il tasso di irregolarità è del 22% e l’incidenza dell’economia prodotta dal sommerso sul totale regionale ammonta al 9,8%. Il lavoro nero nello StivaleDopo la Lombardia, tra le regioni solo “sfiorate” dal “nero” ci sono il Veneto, la provincia di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte e l’Emilia Romagna.In queste realtà il peso del fatturato generato dal sommerso sul Pil regionale oscilla tra il 3,7 e il 4%.A livello nazionale, l’Ufficio studi della CGIA stima in poco meno di 3,3 milioni di persone che quotidianamente per qualche ora o per l’intera giornata si recano nei campi, nelle aziende, nei cantieri edili o nelle abitazioni degli italiani per esercitare un’attività lavorativa irregolare: il tasso di irregolarità è al 12,8% mentre il peso del valore aggiunto generato dall’economia sommersa è del 4,9%.Meno sicurezza sul lavoro dove c’è più lavoro nero“Sebbene non ci sia una correlazione lineare, è evidente che nelle regioni dove c’è più lavoro nero il rischio di avere un numero di infortuni e di morti sul lavoro è più elevato”, scrive la Cgia.Anche se i dati ufficiali non fotografano questa situazione, dove “dilaga l’economia sommersa, infatti, le persone che si infortunano o non denunciano l’accaduto o, quando sono costrette a farlo, dichiarano il falso per non arrecare alcun danno ai caporali o a coloro che li hanno ingaggiati irregolarmente”.

FRANCO Considerato che fanno finta di controllare chi lavora in nero fa benissimo! 0

