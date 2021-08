https://it.sputniknews.com/20210814/burioni-ancora-un-tweet-shock-gli-insegnanti-che-non-si-vaccinano-andrebbero-licenziati-12506155.html

Burioni, ancora un tweet shock: "Gli insegnanti che non si vaccinano andrebbero licenziati"

A poche settimane dal post in cui aveva definito "sorci" i novax, il virologo del San Raffaele di Milano è tornato ad usare parole molto dure nei confronti... 14.08.2021, Sputnik Italia

"Gli insegnanti che senza motivo rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro studenti (che dovrebbero proteggere e formare con il buon esempio) non dovrebbero essere tamponati gratuitamente ma licenziati immediatamente. Vergogna per i sindacati che li difendono".Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, che si è espresso duramente anche in merito alla posizione di alcuni sindacati che prendono le difese di chi decide di non vaccinarsi."Rimango stupito dal fatto che dei sindacati, con giri ridicoli e fumosi di parole, non mettano al primo posto la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sicurezza che in questo momento può essere ottenuta solo con la vaccinazione", ha proseguito.Burioni non è nuovo a dichiarazioni molto aspre nei confronti del movimento no vax e delle motivazioni addotte da coloro che vi si identificano per non vaccinarsi.Alcune settimane fa, il virologo aveva infatti definito i no vax "sorci", che sarebbero stati costretti "agli arresti domiciliari" in ragione dell'introduzione del Green Pass a partire dal 5 agosto e aveva addirittura proposto, ironicamente, di "fare una colletta per pagargli gli abbonamenti Netflix".Dopo qualche giorno è però arrivato il dietrofront di Burioni, che si è scusato per il post, ammettendo che, tornando indietro, non lo avrebbe riscritto.

Gianlo Logiano Se uno in macchina senza cintura sbatte e si spezza l'osso del collo rimane paralizzato con costi altissimi di ospedale, se le indossa, massimo si rompe le costole. E' una bella differenza in termini economici per la sanitá pubblica che prevede l'ospedale gratis. Idem per terapie intensive a non vaccinati, sono un costo che si deve evitare per altre cure indispensabili.

