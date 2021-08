https://it.sputniknews.com/20210814/biden-ha-inviato-truppe-in-afghanistan-per-evitare-una-nuova-saigon-rivela-la-cnn-12501086.html

Biden ha inviato truppe in Afghanistan per evitare una nuova Saigon, rivela la CNN

Biden ha inviato truppe in Afghanistan per evitare una nuova Saigon, rivela la CNN

Nella giornata di giovedì l'amministrazione Biden ha avallato l'invio di 3.000 soldati in Afghanistan per garantire l'evacuazione dell'ambasciata a Kabul. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T10:00+0200

2021-08-14T10:00+0200

2021-08-14T10:00+0200

mondo

usa

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/78/20/782044_0:200:4119:2517_1920x0_80_0_0_03a29eb094070e115d854f444abf4a99.jpg

La mossa "drammatica" di Washington di inviare truppe in Afghanistan per favorire l'evacuazione del personale dell'ambasciata americana a Kabul è un altro segno che il presidente Joe Biden è desideroso di evitare un "momento Saigon" ora che i talebani* continuano nella propria avanzata e nella conquista di un numero sempre maggiore di province afghane.Ad affermarlo alla CNN è una fonte diplomatica europea, che resta però anonima.Per quanto riguarda l'Afghanistan, il dispiegamento di diverse migliaia di truppe statunitensi nel Paese asiatico significherebbe che i funzionari dell'amministrazione statunitense hanno compreso la possibilità di un crollo repentino del governo afghano e che "la ricaduta per i cittadini potrebbe diventare una macchia permanente sulla politica estera di Biden”.L'emittente americana, citando ancora la propria fonte, ha affermato che l'opinione di alcuni alleati degli Stati Uniti rimane che la "decisione di ritiro di Biden e il successivo ridispiegamento di truppe si basano in gran parte su considerazioni politiche interne piuttosto che sul destino finale dell'Afghanistan".L'invio dei soldati americani a KabulGiovedì, l'amministrazione Biden ha deciso di inviare 3.000 soldati a Kabul per assistere il Dipartimento di Stato nell'evacuazione del personale statunitense e dei richiedenti un visto speciale per gli immigrati afgani. In seguito a a tale annuncio, il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha dichiarato che la decisione del Dipartimento della Difesa di inviare diverse migliaia di soldati statunitensi in Afghanistan è una mossa di "preparazione prudente", che potrebbe rivelarsi utile in caso di ulteriore peggioramento dello scenario.La situazione in AfghanistanNelle scorse settimane i talebani hanno preso il controllo di ben 18 dei 34 capoluoghi di provincia dell'Afghanistan, incluse la seconda e la terza città più importante del Paese: Kandahar ed Herat.Le conquiste territoriali dei terroristi arrivano poche settimane prima che le truppe statunitensi e della NATO debbano concludere il loro ritiro dal paese, annunciato da Biden a metà aprile.*Organizzazione terroristica illegale nella Federazione Russa e in altri stati

https://it.sputniknews.com/20210813/afghanistan-johnson-esclude-intervento-militare-della-gran-bretagna-12498600.html

Antonio Bonvecchio Yankee-opium go home 0

raus jUEde Ora mi è chiaro perchè tutte le previsioni americane indicano di nuovo Trump alla presidenza entro pochi mesi. Il liqueso mentale Biden e la cloaca multirazziale Harris sono assolutamente inadeguati e indegni per guidare un paese pericoloso come gli Usa. 0

2

usa

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, afghanistan