https://it.sputniknews.com/20210814/angela-merkel-verso-la-pensione-dopo-le-elezioni-di-settembre-ecco-quanto-guadagnera-12500209.html

Angela Merkel verso la pensione dopo le elezioni di settembre, ecco quanto guadagnerà

Angela Merkel verso la pensione dopo le elezioni di settembre, ecco quanto guadagnerà

Già da tempo la Merkel aveva fatto sapere che non si sarebbe ricandidata alle prossime elezioni del Bundestag. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T11:43+0200

2021-08-14T11:43+0200

2021-08-14T11:43+0200

mondo

angela merkel

europa

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/10517952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8c19131232952ecd49a9f1eee24ab46.jpg

Dopo aver lasciato la sua posizione di cancelliera dopo le elezioni del prossimo settembre, Angela Merkel riceverà una pensione da 15.000 euro al mese complessiviA riportarlo è l'agenzia di stampa tedesca DPA, precisando che il calcolo è stato eseguito dall'Associazione del contribuenti tedeschi, tenendo conto per la 67enne Merkel dei tanti anni trascorsi come parlamentare, come ministro federale e come cancelliera. Inoltre,come tutti gli ex cancellieri e presidenti tedeschi, avrà diritto ad un ufficio quando lascerà il suo incarico, oltre che ad un capo dello staff, a due assistenti, ad una stenografa e ad un autista.Finora, la politica tedesca non ha fatto trapelare nulla su quelli che sono i suoi piani per il futuro,La Merkel, che siede nel Bundestag, dal 1990, ha ricoperto nel corso della sua lunga carriera politica l'incarico di Ministro delle Donne e della Gioventù, dal 1991 al 1994, di ministro dell'ambiente, dal 1994 al 1998, e di cancelliere della Repubblica federale tedesca, dal 2005 fino ad oggi.

europa

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, angela merkel, europa, germania