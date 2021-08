https://it.sputniknews.com/20210814/afghanistan-talebani-affermano-di-aver-conquistato-la-citta-di-sharana-12503675.html

Afghanistan, talebani affermano di aver conquistato la città di Sharana

Afghanistan, talebani affermano di aver conquistato la città di Sharana

Continua inesorabile l'avanzata delle milizie talebane in Afghanistan, dove hanno conquistato già 19 dei 34 capoluoghi di provincia. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T13:03+0200

2021-08-14T13:03+0200

2021-08-14T13:03+0200

mondo

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12503615_0:0:2867:1612_1920x0_80_0_0_19de0a38b53a676f5cdbdeac0e8d0643.jpg

Il movimento talebano* ha annunciato oggi la cattura di Sharana, la capitale della provincia afgana sudorientale di Paktika.Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha twittato che l'edificio dell'amministrazione del governatore, il quartier generale della polizia e altri edifici pubblici sono ora sotto il controllo del movimento islamista. I guerriglieri hanno anche sequestrato l'armamento delle truppe governative che hanno cambiato schieramento.Giovedì scorso, il capo di stato americano Joe Biden ha ordinato l'invio di 3.000 soldati in Afghanistan per favorire le operazioni di evacuazione del personale diplomatico statunitense da Kabul.La situazione in AfghanistanNel corso delle ultime settimane i talebani hanno preso il controllo di ben 19 dei 34 capoluoghi di provincia dell'Afghanistan, incluse la seconda e la terza città più importante del Paese: Kandahar ed Herat.Le conquiste territoriali dei terroristi arrivano poche settimane prima che le truppe statunitensi e della NATO debbano concludere il loro ritiro dal paese, annunciato da Biden a metà aprile.*Organizzazione terroristica illegale nella Federazione Russa e in altri stati

https://it.sputniknews.com/20210814/biden-ha-inviato-truppe-in-afghanistan-per-evitare-una-nuova-saigon-rivela-la-cnn-12501086.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan