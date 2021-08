https://it.sputniknews.com/20210814/11-settembre-dipartimento-di-stato-usa-in-allerta-possibili-atti-di-violenza-mirata-12501659.html

11 settembre, Dipartimento di Stato USA in allerta: "Possibili atti di violenza mirata"

L'11 settembre 2021 marcherà il 20° anniversario dell'attentato terroristico che costò la vita a 2.977 persone. 14.08.2021, Sputnik Italia

Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) ha avvertito che il prossimo 20° anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre in America potrebbe innescare "atti di violenza mirata" da parte di estremisti interni.In un nuovo bollettino del National Terrorism Advisory System pubblicato venerdì, il DHS ha anche affermato che questa minaccia "impegnativa" è esacerbata dagli "impatti della pandemia globale in corso, e dalle rimostranze sulle misure di sicurezza della salute pubblica e le restrizioni introdotte dal governo".Nel documento viene altresì ricordato che il gruppo terroristico al-Qaeda* nella penisola arabica ha recentemente pubblicato, per la prima volta negli ultimi quattro anni, un nuovo numero in lingua inglese della sua rivista, Inspire.Ciò, secondo l'intelligence americana, sarebbe segno del fatto che "le organizzazioni terroristiche straniere continuano nella propria opera di motivazione di individui residenti negli Stati Uniti- e potenzialmente suscettibili a influenze estremiste violente”.Ad incrementare ulteriormente i timori relativi al terrorismo, è poi in ultima analisi il peggioramento della situazione in Afghanistan, dove le milizie dei talebani* hanno conquistato 18 delle 34 province del Paese in poche settimane.

