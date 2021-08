https://it.sputniknews.com/20210813/vertice-ue-sui-migranti-la-commissione-convoca-la-riunione-per-il-31-agosto-12497359.html

Vertice Ue sui migranti, la Commissione convoca la riunione per il 31 agosto

Vertice Ue sui migranti, la Commissione convoca la riunione per il 31 agosto

Dedicata alla situazione del Mediterraneo centrale e in particolare all’Italia come Paese più interessato dal fenomeno. Il sottosegretario agli Interni Molteni... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T20:13+0200

2021-08-13T20:13+0200

2021-08-13T20:13+0200

commissione europea

migranti

lampedusa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10210428_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a8662f16457787578cbea366b489bd1f.jpg

Si svolgerà il 31 agosto la riunione dedicata ai flussi migratori dei Paesi dell’Unione europea. Un’iniziativa che vede la luce dopo i contatti tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e la commissaria agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson.All'incontro parteciperanno le autorità degli Stati membri e le agenzie europee: al centro del vertice ad hoc le operazioni di ricerca e soccorso e i ricollocamenti.Domani Molteni a LampedusaIntanto, domani 14 agosto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni si recherà all’hotspot di Lampedusa.Molteni ha aggiunto che “chi sbarca a Lampedusa sbarca in Europa: la Sicilia e l’Italia non possono essere lasciate sole dalle istituzioni europee ad affrontare l’emergenza sbarchi sempre più un problema per il nostro Paese e per quelli che si affacciano sul Mediterraneo".

lampedusa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

commissione europea, migranti, lampedusa