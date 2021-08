https://it.sputniknews.com/20210813/ue-e-usa-vogliono-risolvere-questione-imposte-per-acciaio-e-alluminio-nei-prossimi-mesi-12496349.html

UE e USA vogliono risolvere questione imposte per acciaio e alluminio nei prossimi mesi

UE e USA vogliono risolvere questione imposte per acciaio e alluminio nei prossimi mesi

I colloqui tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sui dazi per i prodotti in acciaio e alluminio provenienti dall'Europa proseguono, le parti intendono... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T21:55+0200

2021-08-13T21:55+0200

2021-08-13T21:55+0200

mondo

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/828/40/8284094_0:258:4733:2920_1920x0_80_0_0_5b22806bbc52df13702a5b06e129b528.jpg

L'amministrazione statunitense dell'ex presidente Donald Trump nella prima metà del 2018 ha introdotto le imposte per l'import di acciaio e alluminio dall'UE: rispettivamente del 25% e del 10%.L’UE ha introdotto tariffe per un numero di prodotti esportati dagli USA come misura di ritorsione. Queste misure interessano il commercio per alcuni milioni di euro all'anno.Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dopo il vertice UE-USA tenutosi all'inizio dell'estate ha annunciato che Bruxelles sospenderà per sei mesi i dazi introdotti come misura di ritorsione ai dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Durante questo periodo, stando alle parole della von der Leyen, è necessario trovare un'intesa anche sulla situazione con i dazi americani. Per questo, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno creato un apposito gruppo di lavoro. "Attualmente i negoziati sono in corso", ha affermato il portavoce della Commissione Europea.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, economia