Tivoli, gli incendi devastano Monte Catillo: evacuate 25 famiglie

Complessivamente sono state evacuate 25 famiglie e 30 persone della comunità Don Bosco. 13.08.2021, Sputnik Italia

Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando a Tivoli contro le fiamme che sono divampate dalla mattinata di ieri nell'area della riserva naturale di Monte Catillo.Nelle scorse ore, le autorità hanno disposto l'evacuazione di circa 30 persone, tra cui anche 10 minori della comunità Don Bosco e 25 famiglie nelle palazzine site nei pressi di via Toniello.I pompieri sono attualmente impegnati in operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle abitazioni a fronte della propagazione dell’incendio che si è sviluppato su due fronti: uno verso Marcellina, l’altro a San Polo.A terra sono complessivamente impiegate 10 squadre con 40 volontari di Protezione civile regionale, oltre a diversi elicotteri Canadair.

msan.mr E non mi si venga a dire che questa piropandemia non ha una matrice comune nella regía! Altro che cambiamento climatico!!! 1

