https://it.sputniknews.com/20210813/tesla-in-europa-elon-musk-punta-ad-inaugurare-il-primo-stabilimento-in-germania-ad-ottobre-12495817.html

Tesla in Europa, Elon Musk punta ad inaugurare il primo stabilimento in Germania ad ottobre

Tesla in Europa, Elon Musk punta ad inaugurare il primo stabilimento in Germania ad ottobre

Il CEO di Tesla, Elon Musk, confida di inaugurare il primo stabilimento della compagnia in Europa il 9 ottobre. L'annuncio arriva dall'account Twitter di Musk. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T21:41+0200

2021-08-13T21:41+0200

2021-08-13T21:41+0200

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12495635_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_7b6bfab18719f13bfe5dfb9a5678fdcd.jpg

"Il 9 ottobre al Gigafactory Berlino-Brandenburgo si terranno la fiera della contea ed il tour per la fabbrica. La priorità è per i residenti di Brandeburgo e Berlino, ma l'evento sarà aperto anche al pubblico in generale", ha scritto Musk su Twitter.La prima fabbrica di Tesla in Europa sarà costruita su un terreno nell'area di Grunheide (un comune dello stato federale di Brandeburgo). Lo scorso dicembre le autorità di Brandenburgo e Tesla hanno stretto l'accordo sull'acquisto del terreno per un importo di 41 milioni di euro. Musk ha reso nota la zona in cui sarebbe stato costruito lo stabilimento a metà novembre 2020.A luglio 2020 la compagnia ha fatto sapere che allo stabilimento di Berlino sarebbero state effettuate le fasi di produzione, tra cui pressa, fonderia, carrozzeria, verniciatura, produzione di sedili, produzione di materie plastiche, produzione di batterie, produzione di trasmissioni e assemblaggio finale.Tesla ha inaugurato il suo primo stabilimento produttivo straniero a Shanghai.La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici e tecnologie correlate. La società ha sede a Palo Alto, California, USA. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici utilizzando la propria tecnologia e li vende ad altre case automobilistiche, in particolare Toyota e Daimler.

https://it.sputniknews.com/20200123/nel-territorio-della-futura-ditta-tesla-in-germania-trovate-7-bombe-seconda-guerra-mondiale-8561453.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia