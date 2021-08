https://it.sputniknews.com/20210813/temperature-record-colpiscono-sicilia-residenti-preoccupati-per-la-salute-resta-emergenza-incendi-12492011.html

Temperature record in Sicilia: residenti preoccupati per la salute, resta l'emergenza incendi

I residenti del comune siciliano di Floridia condividono le loro preoccupazioni riguardo all’ondata di calore senza precedenti che ha colpito il Sud Italia a... 13.08.2021, Sputnik Italia

Mercoledì la Sicilia ha registrato il record assoluto di temperatura per il territorio europeo di 48,8 gradi Celsius. Per la precisione, la temperatura record è stata segnalata in contrada Monasteri a Siracusa. I residenti del comune di Floridia hanno codiviso le loro preoccupazioni a proposito del calore senza precedenti che ha colpito la regione.Queste temperature estreme stanno anche causando problemi alla salute. “Le persone cadevano come pere”, racconta un barista, descrivendo la giornata più calda. I medici raccomandano di non uscire di casa nelle ore più calde per non subire le conseguenze nocive del calore. I residenti raccontano di come non sia possibile salvarsi dal caldo africano, neanche vicino al mare, dove l’acqua rimane bollente. Ma quello che preoccupa di più è l’emergenza incendi. Le fiamme continuano a divampare sul territorio siciliano, provocando enormi danni. “In tutta la Sicilia, e soprattutto in Calabria, abbiano registrato la situazione legata agli incendi, che è stata veramente drammatica”, ha aggiunto il sindaco.Da giorni la situazione dei roghi in Italia è fuori controllo. Dal 15 giugno, data d'inizio della campagna antincendi boschivi, i Vigili del fuoco hanno effettuato 48.656 interventi, oltre 20mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (quando furono 28.160).

