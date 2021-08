https://it.sputniknews.com/20210813/spazio-la-tunisia-potrebbe-mandare-una-donna-in-orbita-nel-2022-12498354.html

Spazio, la Tunisia potrebbe mandare una donna in orbita nel 2022

Spazio, la Tunisia potrebbe mandare una donna in orbita nel 2022

La prima cittadina tunisina potrebbe andare nello spazio già nella fine del 2022, ha riferito a Sputnik l'amministratore delegato della società tunisina... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T23:07+0200

2021-08-13T23:07+0200

2021-08-13T23:07+0200

mondo

spazio

africa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12498315_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_9f9de25681a670034ced85ed3c87ab6a.jpg

Venerdì 13 agosto, l'Agenzia spaziale russa (Roscosmos) e la Tunisia hanno firmato a remoto il Memorandum d'intesa riguardo la cooperazione nel settore dei voli spaziali con equipaggio. Le parti intendono lavorare congiuntamente nella preparazione del volo in orbita di una cittadina tunisina. Tra l'altro, la donna diventerà la prima rappresentante di Africa e paesi arabi nello spazio. Ad avviso di Frikha, l'accordo infatti funge da fondamento per una cooperazione multilaterale e a lungo termine tra la Tunisia e la Russia nel settore spaziale. Il CEO di Telnet ha sottolineato che la cittadina tunisina non andrà nello spazio come turista, il Paese vuole ricavare dalla missione "risultati positivi per tutta l'umanità". Nei 60 anni dell'era spaziale, solo un cittadino africano ha compiuto un volo nello spazio: il cittadino sudafricano Mark Shuttleworth, che è stato il secondo turista spaziale al mondo.

https://it.sputniknews.com/20210325/direttore-generale-telnet-spero-che-il-primo-astronauta-tunisino-sia-una-donna-10316938.html

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spazio, africa