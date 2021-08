https://it.sputniknews.com/20210813/siracusa-museo-leonardo-e-archimede-pronto-a-chiudere-la-direttrice-non-chiedera-il-green-pass-12496225.html

Siracusa, museo Leonardo e Archimede pronto a chiudere: la direttrice non chiederà il green pass

Siracusa, museo Leonardo e Archimede pronto a chiudere: la direttrice non chiederà il green pass

Per la direttrice del piccolo sito privato di Ortigia, nel centro storico aretuseo, dopo un anno di chiusura il certificato verde è "la goccia che fa... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T21:25+0200

2021-08-13T21:25+0200

2021-08-13T21:25+0200

italia

sicilia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/896/23/8962381_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_342ce93c3d3ed55444728685de17140a.jpg

La direttrice e proprietaria del museo "Leonardo e Archimede" di Siracusa, Maria Gabriella Capizzi, ha dichiarato ad Ansa di essere disposta a chiudere, piuttosto che limitare gli accessi alle sale espositive, nel palazzo antico nel cuore di Ortigia. "Libero accesso in egual misura"Per Capizzi l'introduzione del certificato verde, dopo un anno e mezzo di chiusure e limitazioni, è "la goccia che fa traboccare il vaso". "Così - spiega - i divari sociali ed educativi già esistenti anche tra i minori finiscono con l'allargarsi mentre nel Paese dove domina la retorica sulla famiglia è proprio quest'ultima a essere penalizzata. Senza contare l'importanza della cultura per lo sviluppo dell'identità delle persone. Come si può pensare di limitare o in qualche modo scoraggiare, perché di questo si parla, la presenza nei luoghi di cultura come i musei in un momento in cui, complice anche la pandemia da Covid-19, la povertà educativa sta divenendo una vera e propria emergenza?", osserva. "Senza entrare nel merito dello scopo che ha inteso il Governo - continua - , vorrei ricordare a tutti che i musei sono per loro vocazione luoghi di inclusione e che l'accesso paritario all'arte e alla cultura è un diritto di tutti", prosegue Capizzi, il cui motto è ""libero accesso ai musei in egual misura per tutti".Gli interventi di messa in sicurezzaLa direttrice del museo ricorda gli interventi imposti ai siti di arte e cultura per garantire l'accesso in sicurezza. Gli ingressi al museoDopo l'estensione dell'obbligo di green pass le visite al museo sono crollate. Capizzi non ha dubbi: "Il museo, e il mio in particolar modo, con tante scoperte interattive dei due geni, è per eccellenza la casa dei bambini e di tantissime famiglie. Qui c'è amore, tenerezza, gioco e gioia non certo disparità e disuguaglianze. Con quale pretesa possiamo immaginare un mondo migliore se escludiamo le persone, e i nostri ragazzi soprattutto, dai luoghi della cultura? E allora ribadisco pur di non venir meno alla mia coscienza, contribuendo anch'io a un processo di discriminazione, sono pronta a chiudere"

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicilia