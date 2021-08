https://it.sputniknews.com/20210813/scuola-nuovo-protocollo-di-sicurezza-per-il-rientro-in-classe-ma-i-sindacati-non-firmano-12492196.html

Scuola: nuovo protocollo di sicurezza per il rientro in classe, ma i sindacati non firmano

Scuola: nuovo protocollo di sicurezza per il rientro in classe, ma i sindacati non firmano

I sindacati, convocati ieri al Ministero dell'Istruzione, non hanno firmato l'accordo sul Protocollo di sicurezza per il prossimo anno scolastico e hanno... 13.08.2021

Nuovo incontro tra i tecnici del ministero dell'Istruzione e i rappresentanti sindacali, nella giornata di oggi, per sciogliere alcuni nodi relativi al Protocollo di sicurezza per il rientro degli alunni in classe.Dopo la mancata firma da parte dei sindacati nell'incontro di ieri, sono infatti numerose le questioni da risolvere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.Superata la misura del distanziamentoTralasciando le misure già approvate, come l'igienizzazione delle mani e l'uso di mascherine per i bambini dai 6 anni in su, la prima novità riguarderebbe il superamento della distanza interpersonale di un metro, nei casi in cui le aule non siano abbastanza ampie per consentirla."Laddove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici, legate anche alla disponibilità di risorse umane e alle conseguenti ripercussioni organizzative, non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, resta necessario mantenere le altre misure", si legge nella bozza del Protocollo.Proposta l'aerazione dei locali durante tutto l'annoL'altra questione riguarderebbe l'aerazione dei locali, con la proposta di tenere aperte le finestre anche durante l'inverno: "è opportuno tenere aperte leggermente e contemporaneamente una o più ante delle finestre e/o di eventuali balconi e la porta dell’aula in modo intermittente o continuo"."Questa misura può raggiungere la massima efficienza se le finestre, i balconi e le porte si trovano su entrambi i lati dell’aula e dovrà essere adottata anche nelle giornate con avverse condizioni meteorologiche, rimodulando la frequenza e i periodi di apertura delle ante di finestre, di balconi e delle porte (che per compensare devono essere più frequenti e per periodi più lunghi) e limitando, allo stesso tempo, l’impatto delle condizioni meteo esterne", continua il Protocollo.La questione del Green PassUno dei punti sui quali i sindacati continuano a opporsi è l'obbligo di certificazione verde per il personale scolastico, affermando che la decisione sull'obbligo è stata presa in modo "unilaterale" da parte del Governo.Di fatto, con il nuovo decreto sull'obbligo del Green Pass per i docenti, se un insegnante a settembre sarà sprovvisto del certificato verde e non potrà accedere alle lezioni, il fatto sarà considerato assenza ingiustificata e il rapporto di lavoro verrà sospeso a partire dal quinto giorno di assenza, con conseguente sospensione dello stipendio.

