https://it.sputniknews.com/20210813/regno-unito-youtuber-23enne-compie-una-strage-5-morti-tra-cui-un-bambino-12490304.html

Regno Unito, youtuber 23enne compie una strage: 5 morti tra cui un bambino

Regno Unito, youtuber 23enne compie una strage: 5 morti tra cui un bambino

Il giovane si definiva appartenente al movimento incel, ovvero la categoria di persone che ritengono di non riuscire a trovare un partner sentimentale o... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T12:31+0200

2021-08-13T12:31+0200

2021-08-13T12:31+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/9892109_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b0e89c6948eb920206795db9253dfc8.jpg

E' stato identificato come Jake Davison, 23enne youtuber, l'uomo che ieri ha ucciso cinque persone, tra cui anche un bambino, nella città inglese di Plymouth, prima di puntare la pistola contro se stesso e farl finita.Davison, come riferisce il Daily Mail, era originario dell'Arizona ma risiedeva nel Regno Unito da qualche tempo.Il giovane, come è possibile capire analizzando i suoi contenuti su Facebook, era ossessionato dalla politica conservatrice americana, e si identificava con il movimento incel.Secondo gli agenti, Davison avrebbe sfondato la porta di una casa, prima di sparare ad una giovane donna. Poi si è recato in un vicino parco e ha sparato a due uomini che stavano portando a spasso i loro cani, oltre che ad un bambino di età inferiore ai 10 anni.La tragedia è stata commentata dal ministro degli Interni britannico Priti Patel, che ha definito l'incidente "scioccante:"Esorto tutti a rimanere calmi, seguire i consigli della polizia e consentire ai nostri servizi di emergenza di andare avanti con il loro lavoro", sono state le sue parole.

raus jUEde I figli della perdizione mediatica, ovvero la transizione da io reale ad avatar nerdiano. Probabilmente è stato "attivato" da messaggi subliminali digitali inviati da chi aveva iniziato a manipolarlo avendo capito che era un contenitore di carne vuoto. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo