https://it.sputniknews.com/20210813/recovery-fund-ue-versa-allitalia-i-primi-249-miliardi-di-euro-12491453.html

Recovery Fund: Ue versa all'Italia i primi 24,9 miliardi di euro

Recovery Fund: Ue versa all'Italia i primi 24,9 miliardi di euro

Erogata la prima tranche, pari al 13% dei 191,5 miliardi destinati al nostro Paese. Il commento della presidente della Commissione europea: "Un'Europa forte ha... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T13:50+0200

2021-08-13T13:50+0200

2021-08-13T13:50+0200

italia

unione europea

finanziamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11470099_0:196:720:601_1920x0_80_0_0_6a9230d7d09d9b7e70add44515aa26a1.jpg

La Commissione Europea ha versato all'Italia 24,9 miliardi, un anticipo del 13% sul totale di 191,5 miliardi del Recovery Fund. La somma è composta da 8,957 miliardi di aiuti a fondo perduto e 15,937 miliardi di prestiti. Il rimanente 87% affluirà al Paese in base al completamento degli obiettivi stabiliti."Oggi, i primi fondi di #NextGenerationEU all'Italia danno il via a una ripresa duratura per il Paese. Il piano di ripresa italiano, Italia Domani, ha l’ambizione necessaria per fare dell’Italia un motore per la crescita di tutta l’Ue. Un'Europa forte ha bisogno di un'Italia forte", ha commentato la presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen.L'Italia è uno dei primi paesi a ricevere un prefinanziamento nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza. Il prefinanziamento contribuirà a dare il via all'attuazione degli investimenti cruciali e delle misure di riforma delineate nel PNRR italiano."L'intensa collaborazione con l'Italia e la solida preparazione all'interno della Commissione ci hanno permesso di erogare i fondi in tempi record. Ciò dimostra che, con le risorse raccolte, saremo in grado di soddisfare rapidamente le esigenze di prefinanziamento di tutti gli Stati membri". Lo ha detto in una nota il Commissario per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn.Il Paese riceverà 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. In totale 191,5 miliardi fino al 2026.

https://it.sputniknews.com/20210528/parte-il-recovery-fund-allitalia-gia-in-estate-25-miliardi-di-euro-11470125.html

Némesis Ridotti dai manigoldi dello sgoverno a chiedere quattro spiccioli di prestito neanche fossimo gli italiani con "le pezze ar culo" del primo dopoguerra!...Uno stato che invece di stamparsi da sé i soldi li va ad elemosinare in prestito alle banche non è più uno stato ma una succursale dei banksters traviata dai rettiliani... 8

raus jUEde Abbiamo chiesto alla UE di prendersi i negri africani che arrivano a frotte e, per tutta risposta, ci mandano i soldi per tacitarci e tenerceli. Se Draghi fosse un italiano (lo so, ho detto una minchiata) non accetterebbe i soldi fino a che non si è risolta la questione della redistribuzione delle locuste, in modo da far capire che anche l' europa non ce l'ha prescritta il medico. Draghi rimane saldamente il primo della lista. 2

6

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, unione europea, finanziamenti