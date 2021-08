https://it.sputniknews.com/20210813/recovery-draghi-spendere-i-fondi-con-onesta-per-una-ripresa-duratura-equa-e-sostenibile-12495936.html

Recovery, Draghi: "Spendere i fondi con onestà per una ripresa duratura, equa e sostenibile"

Il presidente del Consiglio saluta la prima tranche di fondi europei da 24,9 miliardi di euro, versati all'Italia per il rilancio dell'economia. 13.08.2021, Sputnik Italia

"Vogliamo una ripresa duratura, equa e sostenibile: dobbiamo perciò spendere in maniera efficiente e onesta", ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una nota ufficiale del governo. La Commissione europea ha versato quasi 25 miliardi di euro all'Italia. Si tratta di un anticipo pari al 13% dei 191,5 miliardi del Recovery Fund. L’Italia è uno dei primi Paesi a ricevere tale prefinanziamento. Nei primi sei mesi il governo ha approvato la governance del Piano, le riforme della Pubblica amministrazione e degli appalti e importanti semplificazioni normative. Il governo andrà avanti con la riforma della concorrenza e la delega per la riforma del fisco, coerentemente con i Piano. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato approvato dalla Commissione europea il 22 giugno e oggi è arrivata una tranche iniziale di 24,9 miliardi di euro. La somma è composta da 8,957 miliardi di aiuti a fondo perduto e 15,937 miliardi di prestiti. Il rimanente 87% affluirà al Paese in base al completamento degli obiettivi stabiliti.In totale l'Italia riceverà 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. In totale 191,5 miliardi fino al 2026.

franco296 Vile affarista e bugiardo!!! 0

Emy Li Sarebbe interessante sapere quanta è incidenza di Italia a finanziare il Recovery e la parte dell prestito a che tasso verrebbe restituita... Questo manca nel articolo. Anche se penso che come scoppia la UE e non passa molto, chi si è visto si è visto. Altretanto è vero che questi soldi Italiani non li vedranno mai. 0

2

Notiziario

