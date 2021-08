https://it.sputniknews.com/20210813/malesia-pilota-uccide-tre-commilitoni-in-una-base-aerea-e-poi-si-suicida-12491312.html

Malesia: pilota uccide tre commilitoni in una base aerea e poi si suicida

Il movente dell'uomo resta ancora avvolto nel mistero. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T12:55+0200

2021-08-13T12:55+0200

2021-08-13T13:34+0200

Un aviatore malese, con il grado di caporale, ha ucciso tre suoi commilitoni, prima di togliersi la vita.È accaduto in una base della Royal Malaysian Air Force nella primissima mattinata di venerdì, secondo quanto riportato dai media locali.Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era stato recentemente trasferito in una base della città di Kota Samarhan ed era stato messo in quarantena a causa del COVID-19.Nella mattinata odierna è uscito senza permesso e, in moto, si è recato presso un posto di guardia della base, nel quale era in corso il cambio della guardia.Dopo aver tirato fuori la pistola, una Colt, ha chiesto ai suoi commilitoni "Volete vivere o morire?".In relazione a quanto accaduto è stato aperto un fascicolo d'inchiesta.

raus jUEde Effetti collaterali di medio periodo delle vaccinazioni. 0

malesia

