Le paure sulla somministrazione dei vaccini contro il coronavirus anche alla fascia di età dei giovanissimi, sotto i 12 anni, sono “infondate” ed è invece “importante” immunizzare anche questa fetta della popolazione per garantire una scuola in presenza ed evitare focolai.Lo dice a La Stampa il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.Per Locatelli “la vaccinazione in questa fascia di età con questa tipologia di vaccini è sicura. I benefici sono maggiori dei rischi che risultano quasi inesistenti”.Il coordinatore del Cts ricorda che il coronavirus ha conseguenze anche sui più piccoli, con 28 pazienti in età pediatrica morti da inizio pandemia.Appello ai non vaccinati e terza doseLocatelli oltre ai bambini sottolinea che l’altro fronte su cui spingere è quello dei non vaccinati sopra i 50 anni: “Rivolgo quindi un appello accorato a chi finora non si è vaccinato. Soprattutto alla fascia over 50 dove ci sono oltre quattro milioni di persone che non hanno ricevuto neppure la prima dose”.E per quanto riguarda la somministrazione della terza dose Locatelli spiega che non è ancora chiaro “quanto duri la protezione conferita dai vaccini. Non è infatti escluso che la risposta immunitaria superi i dieci mesi”, ma la terza dose “va raccomandata per i soggetti con una ridotta funzionalità del sistema immunitario, con patologie autoimmuni o pazienti oncologici”.

raus jUEde Il CTS è una associazione a delinquere finalizzata ai delitti di corruzione e strage. 0

