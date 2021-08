https://it.sputniknews.com/20210813/lafghanistan-verso-la-catastrofe-umanitaria-lallarme-dellassociazione-norvegese-per-i-rifugiati-12493634.html

L'Afghanistan verso la catastrofe umanitaria, l'allarme dell'associazione norvegese per i rifugiati

Da inizio anno, si stima che circa 3,5 milioni di persone siano rimaste senza un'abitazione a causa degli scontri in atto nel Paese. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T19:53+0200

L'escalation di violenza in corso in Afghanistan nelle ultime settimane rischia di far precipitare il Paese in una grave crisi umanitaria, ha detto venerdì il direttore del Consiglio norvegese per i rifugiati.I combattimenti tra i talebani* e le forze di sicurezza afgane stanno influendo sulla maggior parte delle operazioni di beneficienza norvegesi, comprese le consegne di aiuti a oltre 900.000 afgani, ha detto un funzionario dell'agenzia.Secondo i dati dell'ONU, in Afghanistan sono state sfollate 3,5 milioni di persone, 390.000 dall'inizio dell'anno, anche se le cifre effettive potrebbero essere maggiori.Molti dei territori in cui opera il consiglio sono passati di mano o rimangono contesi, costringendo gli sfollati a fuggire nuovamente.La situazione in AfghanistanIn Afghanistan si sta attualmente assistendo ad un intensificarsi delle violenze, con i guerriglieri talebani che hanno ripreso la propria offensiva, dopo che le truppe internazionali hanno iniziato un graduale ritiro dal paese, che dovrebbe essere completato entro l'11 settembre.Il ritiro delle truppe è stato incluso nell'accordo che i talebani e gli Stati Uniti hanno firmato a Doha nel febbraio 2020.Finora, nel mese di agosto, i talebani hanno affermato di aver preso il controllo di 10 delle 34 province afgane.*Organizzazione terroristica illegale nella Federazione Russa e in altri stati

