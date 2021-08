https://it.sputniknews.com/20210813/la-russia-invia-aereo-cargo-con-aiuti-umanitari-a-cuba-12486272.html

La Russia invia aereo cargo con aiuti umanitari a Cuba

Anche la Russia si è unita alla conta dei Paesi che hanno inviato aiuti umanitari a Cuba. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T16:11+0200

Un aereo cargo russo è arrivato con 41,5 tonnellate di aiuti umanitari a Cuba, mentre l'isola sta attraversando tempi difficili a causa dell'inasprimento dell'embargo economico statunitense. A riportarlo l'agenzia di stampa statale Prensa Latina.Il nuovo carico include farina di frumento, carne e latticini. All'Avana, l'arrivo dell'aereo russo è stato accolto da una delegazione governativa guidata dal vicepresidente Salvador Valdes Mesa.A luglio, l'aviazione militare russa per il trasporto ha inviato a Cuba due aerei An-124 Ruslan con oltre 88 tonnellate di cibo, dispositivi di protezione individuale e oltre un milione di maschere mediche.Gli Stati Uniti hanno recentemente imposto ulteriori sanzioni contro l'esercito, il ministero degli interni e la polizia cubani per la repressione delle proteste di luglio.La situazione a CubaI cubani sono scesi in strada per protestare contro la crisi economica del Paese, esacerbata dalla pandemia di COVID-19, e hanno chiesto elezioni libere e migliori condizioni economiche.Il governo ha dispiegato forze di sicurezza in tutto il paese e ha interrotto le comunicazioni, compreso Internet, mentre i sostenitori dell'esecutivo si sono impegnati in contro-manifestazioni. Secondo i media locali, più di 100 manifestanti sono stati arrestati e una persona ha perso la vita.Nonostante la terribile situazione economica di Cuba, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha finora rifiutato di annullare le sanzioni imposte dal suo predecessore repubblicano, Donald Trump.

Irina Derefko Questo significa essere socialisti. Grande Russia!!! 0

cuba

