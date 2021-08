https://it.sputniknews.com/20210813/la-finlandia-evacuera-circa-130-cittadini-afghani-che-avevano-lavorato-per-ue-e-nato-12497140.html

La Finlandia evacuerà circa 130 cittadini afghani che avevano lavorato per UE e NATO

La Finlandia accoglierà gli afghani che hanno lavorato con Helsinki presso strutture dell'UE, operazioni di pace della NATO, nonché membri delle loro famiglie... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T22:19+0200

mondo

politica

"Nel contesto della rapida degenerazione della situazione con la sicurezza in Afghanistan, il governo ha stabilito ad una riunione straordinaria tenutasi il 13 agosto che gli afghani e le loro famiglie che hanno collaborato con la Finlandia, l'UE e la NATO, possono essere trasferiti in Finlandia e otterranno il permesso di soggiorno. Grazie a questa decisione nella Finlandia potranno essere accolte fino a 130 persone, inclusi i loro familiari", afferma una nota del governo finlandese.Il trasferimento delle persone in Finlandia sarà eseguito mediante un volo charter speciale, organizzato dallo Stato.Le ostilità tra il governo afghano e i Talebani* si sono intensificate da quando le truppe di USA e NATO hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.Agli inizi di agosto i talebani hanno occupato il primo (su 34) capoluogo di provincia in Afghanistan. In seguito i talebani hanno conquistato 15 centri amministrativi di province afghane. I media occidentali, citando fonti dell'intelligence statunitense, hanno riferito che i talebani sarebbero in grado di bloccare Kabul per mesi e persino prenderla sotto controllo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

