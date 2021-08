https://it.sputniknews.com/20210813/la-cina-dice-no-alloms-per-una-nuova-inchiesta-sullorigine-del-covid-19-12491742.html

La Cina dice no all'OMS per una nuova inchiesta sull'origine del COVID-19

La Cina dice no all'OMS per una nuova inchiesta sull'origine del COVID-19

La risposta cinese arriva poco dopo l'annuncio da parte dell'OMS circa la creazione di una nuova squadra di esperti per indagare sulle origini del coronavirus. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T15:19+0200

2021-08-13T15:19+0200

2021-08-13T15:19+0200

mondo

coronavirus nel mondo

oms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/907/53/9075323_0:98:2510:1510_1920x0_80_0_0_3d86cc49eff4044b5419fd6100c8dc74.jpg

Il governo cinese ha rifiutato la richiesta inviata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per condurre nuove indagini sull'origine del COVID-19.Pechino ha esortato ad utilizzare un approccio "scientifico" e non di tipo "politico" per quanto riguarda l'analisi delle cause della pandemia attualmente in corso.Ma, nel corso del suo intervento, ha poi fatto riferimento all'inchiesta già svoltasi in Cina nei mesi scorsi, al termine della quale era stata esclusa l'ipotesi della fuoriuscita da un laboratorio dell'agente patogeno, mentre era stata confermata quella del passaggio da animale a uomo.Nelle scorse ore, l'OMS ha lanciato un appello a tutti i Paesi, invitandoli a "collaborare rendendo noti tutti i dati in loro possesso sul virus".A tale scopo, è stata annunciata la creazione di un nuovo gruppo di esperti per chiarire le origini della pandemia.Le indagini sulle origini del COVID-19A maggio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato alla comunità dell'intelligence statunitense di produrre un rapporto che riesamini le origini del coronavirus e determini se la malattia è fuoriuscita da un laboratorio o si è diffusa attraverso un animale infetto agli esseri umani.La Cina, a sua volta, continua a definire "cospiratoria" la teoria della presunta sintetizzazione del virus e della sua fuoriuscita da un laboratorio.La commissione di esperti dell'OMS ha quindi compilato un rapporto, affermando che la fuga del nuovo coronavirus da un laboratorio a Wuhan, il primo focolaio di COVID-19, era molto improbabile. Il rapporto, pubblicato a marzo, afferma che il nuovo virus è stato, molto probabilmente, trasmesso all'uomo dai pipistrelli attraverso un ospite intermedio.

https://it.sputniknews.com/20210812/oms-mette-insieme-nuovo-gruppo-di-esperti-per--scoprire-le-origini-del-covid-19-12484769.html

franco296 E' la strada da prendere!!! Queste istituziono non sono altro che la longa manus dell'imperialismo primatista Anglo-sionista. 1

Россия щедрая душа Brava Cina, manda a fare in hulo, chi doveva capire le origini del virus ha già capito, agli altri non è dato per colpa del proprio cervello addormentato e poco funzionante. Oms vorrebbe depistare le traccie dei propri padroni 😉🤣🤣 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, oms