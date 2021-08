https://it.sputniknews.com/20210813/jacobs-risponde-alle-accuse-di-doping-dovrebbero-guardare-quello-che-hanno-in-casa-12491173.html

Adesso che lo staffettista inglese Chijindu Ujah è sotto indagine per un presunto caso di doping, il campione olimpico italiano Marcell Jacobs si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Le accuse e i dubbi su di me - ha detto oggi ad Unomattina Estate, su Rai Uno - non mi hanno toccato perché so tutti i sacrifici che ho fatto. Credo, però, che qualcuno dovrebbe guardare quello che hanno in casa prima di attaccare".Dopo il trionfo da record nelle gare dei 100 metri e nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokio 2020, il velocista azzurro era stato bersaglio dei veleni della stampa statunitense e britannica, che insinuava ci fosse l'utilizzo di sostanze dopanti dietro l'exploit del campione.Ad essere risultato positivo ai controlli anti-doping è invece lo staffettista del quartetto britannico, secondo classificato dopo l'Italia. Se la positività di Ujah venisse confermata, la Gran Bretagna perderebbe l'argento.Sulla decisione di uno stop per riprendere nel 2022, Jacobs ammette che non è "una decisione semplice" ma "è solo un punto di partenza"."Il prossimo anno ci sono appuntamenti importanti e io voglio arrivare al top del top e ho bisogno di prendere tempo per migliorare su alcuni aspetti che mi mancano. Devo resettare il sistema per ricominciare", conclude.

