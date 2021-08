https://it.sputniknews.com/20210813/intitolare-il-piazzale-dei-partigiani-a-hitler-choc-per-il-post-dellex-consigliere-lega-santucci-12492887.html

"Intitolare il piazzale dei Partigiani a Hitler": choc per il post dell'ex-consigliere Lega Santucci

"Intitolare il piazzale dei Partigiani a Hitler": choc per il post dell'ex-consigliere Lega Santucci

Un post di Facebook del'ex consigliere Andrea Santucci, che propone di ripristinare l'antico nome di un piazzale di Roma Ostiense, scatena un'altra bufera... 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T20:57+0200

2021-08-13T20:57+0200

2021-08-13T20:57+0200

italia

politica

adolf hitler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/755/83/7558379_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_7736042937964e20fce32df5f8032dee.jpg

È diventata un caso nazionale la proposta dell'ex capogruppo della Lega Colleferro, Andrea Santucci, che vorrebbe intitolare ad Adolf Hitler il Piazzale dei Partigiani di Roma Ostiense. In un controverso post di Facebook, l'ex consigliere del comune romano prende le difese del sottosegretario leghista Claudio Durigon, sostenendo la sua idea di ripristinare l'antico nome del parco Mussolini di Latina, oggi dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Santucci non si limita a difendere la proposta del sottosegretario del Carroccio di intitolare il parco ad Arnaldo Mussolini, il fratello minore del dittatore fascista.Secondo l'ex consigliere, "la storia insegna nel bene e nel male" e "per la cecità di alcuni, perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere". Santucci ritiene che, prima di Durigon, "si dovrebbero dimettere milioni di politicanti, giornalisti di parte e finti sostenitori di una democrazia malata". Il post di conclude con un "viva la libertà di parola e opinione". Le reazioniIl caso è stato duramente criticato dall'Anpi Colleferro come un fatto "gravissimo e inaudito"."Con la Storia e con la Memoria Santucci deve sicuramente avere qualche problema", scrive l'associazione Partigiani, sottolineando che la comunità di Colleferro "se ne faccia una ragione Santucci, è fortemente antifascista".Se il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ammonisce, sottolineando che su questi temi "non si scherza", la Lega prende nettamente le distanze dall'ex consigliere."Andrea Santucci non è iscritto alla Lega e quindi non parla a nome del partito, né lo rappresenta in alcun modo. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Lega per alcune dichiarazioni di questa persona significa diffondere falsità e costituisce una grave strumentalizzazione politica: siamo pronti a difendere le nostre ragioni e ripristinare la verità nelle sedi appropriate”, ha dichiarato Tony Bruognolo, Coordinatore Lega provincia Roma Sud.

https://it.sputniknews.com/20210806/latina-lotta-del-leghista-durigon-il-parco-torni-a-chiamarsi-mussolini-12408665.html

https://it.sputniknews.com/20210806/parco-di-latina-il-sindaco-di-firenze-nardella-contro-durigon-ignoranza-o-apologia-fascismo-12414764.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, adolf hitler