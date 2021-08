https://it.sputniknews.com/20210813/inps-finiti-i-fondi-niente-indennita-per-i-lavoratori-in-caso-di-quarantena--12496943.html

Inps: finiti i fondi, niente indennità per i lavoratori in caso di quarantena

Inps: finiti i fondi, niente indennità per i lavoratori in caso di quarantena

Era stata introdotta nel marzo 2020 e prevedeva il trattamento economico equiparato ai casi di malattia ordinaria per chi fosse venuto a contatto con un... 13.08.2021, Sputnik Italia

Salta l’indennità di malattia in caso di quarantena per i lavoratori entrati in contatto con un positivo erogata dall’Inps.A rischiare sono coloro che non possono proseguire da remoto la loro attività e quindi potranno restare senza retribuzione.Stop alla quarantena pagata come la malattiaIl trattamento era stato introdotto tramite decreto legge lo scorso 17 marzo in piena pandemia.La norma prevede che un lavoratore dipendente del settore privato, tranne coloro che sono iscritti alla gestione separata dell'Inps, venuto a contatto con un caso positivo e sottoposto a quarantena abbia “un trattamento economico equiparato a quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della normativa di riferimento”.Nessuna indennità in caso di smart workingL’indennità non è stata corrisposta, invece, a quei lavoratori del settore privato che ha continuato a lavorare durante la quarantena “sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro”, proseguendo “l’attività presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio".In questo caso era prevista la normale retribuzione.Le possibili soluzioniPer evitare contenziosi con i lavoratori che si dovessero trovare in quarantena senza retribuzione o in ferie forzate, l’azienda potrebbe decidere di pagare la malattia, invece di incorrere in una causa.Intanto l’Inps ha annunciato che senza fondi tutte le domande di malattia per quarantena verranno dichiarate indebite.

raus jUEde Tranquilli, sono arrivati i soldi dalla UE che finiranno per indebitare e rendere schiavi i nostri figli. Il governo userà il rinnovo dei fondi per fare nuova pulizia etnica: la quarantena sarà pagata solo a chi è vaccinato e potrà dimostrarlo con il green pass. 0

