Inghilterra, ritrovato un bunker utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale

Il rifugio probabilmente è servito agli addestramenti per il D-Day. Il Devon County Council ha annunciato che il sito appena scoperto sarà aggiunto al registro... 13.08.2021, Sputnik Italia

Un bunker della seconda guerra mondiale è stato scoperto in Inghilterra, sulla costa del North Devon, da David Etheridge, un archeologo dello Strode College. La notizia del ritrovamento è stata riportata dal sito web dell'istituto. Etheridge è responsabile del programma per il Foundation Degree (FdA) in Storia, Patrimonio e Archeologia del College. Mentre si trovava in vacanza sulla spiaggia, ha notato una struttura in cemento ai piedi delle scogliere. Partito in esplorazione si è presto reso conto che si trattava di un bunker risalente al secondo conflitto mondiale. Il Devon County Council ha già confermato che il sito trovato da David sarà aggiunto al loro Historic Environment Record, insieme alle foto scattate dall'archeologo.

