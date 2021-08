https://it.sputniknews.com/20210813/il-padre-di-britney-spears-rinuncia-alla-tutela-sulla-figlia-ma-gradualmente-12488512.html

Il padre di Britney Spears rinuncia alla tutela sulla figlia, ma “gradualmente”

Il padre di Britney Spears rinuncia alla tutela sulla figlia, ma “gradualmente”

Jamie Spears, padre della famosa cantante pop Britney, ha accettato di rinunciare al ruolo di tutore della figlia, dopo esserlo stato per circa 13 anni... 13.08.2021, Sputnik Italia

L'ex idolo pop era stata posta sotto tutela nel febbraio 2008, dopo che suo padre aveva presentato un'istanza in tribunale, in cui mostrava preoccupazione per la salute mentale dell'artista. La vicenda si sviluppò dopo il palese crollo psico-emotivo della musicista.Nell'ottobre 2007, la Spears perse la custodia dei figli, in ragione di una sentenza della quale non vennero mai rivelate al pubblico le motivazioni dettagliate, ma che, si presume, sia collegata ad una sua forte crisi depressiva. Nel gennaio 2008, la cantante venne ricoverata in una clinica di Los Angeles, dopo abusi di sostanze stupefacenti, per poi essere trasferita al reparto psichiatrico del Ronald Reagan UCLA Medical Center per un Trattamento sanitario obbligatorio (TSO). In seguito, complice anche l'istanza del padre, i giudici la posero sotto tutela di quest'ultimo, affidando al signor Jamie Spears la gestione dei beni dell'artista.Successivamente, la Spears ha ottenuto il riaffidamento dei figli e, pare, sia uscita dalla fase acuta della crisi, sebbene il padre abbia continuato a mantenerne la tutela."Questa tutela ha ucciso i miei sogni. Quindi tutto ciò che ho è la speranza", aveva scritto l’artista a luglio su Instagram, lasciando chiaramente intendere che volesse riprendere definitivamente in mano la propria vita e liberarsi della tutela del padre. I riflettori dell'opinione pubblica sulla questione sono stati riaccesi da un documentario di oltre un’ora, intitolato ‘Framing Britney Spears’, tutto incentrato sulle polemiche riguardanti la tutela del padre, nonchè, più recentemente dalla testimonianza della cantante, che ha descritto la tutela come un abuso.La tempistica precisa per il passaggio di tutela tuttavia non è chiara, il passaggio completo, probabilmente, sarà un processo in più fasi, che richiederà ai tribunali di concordare il suo scioglimento.

