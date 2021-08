https://it.sputniknews.com/20210813/green-pass-per-bonaccini-avrebbe-permesso-di-riaprire-le-attivita-12482513.html

Green pass, per Bonaccini avrebbe permesso di riaprire le attività

Se non fosse stato per il green pass, le attività commerciali non avrebbero mai potuto riaprire, è questo il commento del presidente della Regione... 13.08.2021, Sputnik Italia

Ma è ovviamente la campagna vaccinale ad aver permesso “di riaprire la quasi totalità delle attività commerciali, culturali, sportive e turistiche prima chiuse”, prosegue Bonaccini.Le vaccinazioni hanno infatti contenuto i ricoveri “nonostante l'arrivo della quarta ondata”, osserva l’ex presidente della Conferenza Stato-Regioni.Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook ha poi criticato con un post Giorgia Meloni e la sua posizione sul green pass.E Bonaccini dice alla Meloni:“Se dici che il green pass è economicida, come si spiega che l’unica attività oggi chiusa (i locali da ballo) veda lo stesso sindacato più rappresentativo della categoria chiedere di farli riaprire utilizzando il green pass?”E poi “basta visitare qualcuna delle località turistiche di mare o montagna e accorgersi che sono strapiene di turisti. Certo, non si può viaggiare verso l’estero e dall’estero ancora come prima, e d’altra parte la pandemia non è ancora vinta, ma tutto si può sostenere meno che il turismo non sia ripartito”.In effetti per Ferragosto gli alberghi risulterebbero essere tutti pieni.

franco296 Personaggio, che definire triste, è assai poco. 1

msan.mr Continuiamo con il ricatto? Sapete perfettamente che la carta verde o lasciapassare è un sistema di tracciamento del cittadino e di tutti i suoi movimenti. Il vaccino è un'altra cosa e voi lo avete voluto aggregare alla burocrazia della carta verde. Il vaccino è invece materia sanitaria e va scorporata dal tracciamento politichese della carta verde. Trattandosi di materia sanitaria, pone il problema del contagio virale, e poichè anche i vaccinati possono trasmettere il virus, sarebbe stato allora più accettabile, sebbene non auspicabile date comunque le vigenti norme distanziali, un semplice sierologico gratuito per TUTTI, dunque vaccinati compresi, e un semplice foglio che attesti la negatività, senza codici a barre di tracciamento, perchè essendo certificati negativi, va da sé che anche solo il tracciamento virale non sussisterebbe! 1

