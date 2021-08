https://it.sputniknews.com/20210813/green-pass-crisanti-il-governo-mente-e-lo-fa-in-modo-pericoloso-12487728.html

Green Pass, Crisanti: "Il governo mente e lo fa in modo pericoloso"

Green Pass, Crisanti: "Il governo mente e lo fa in modo pericoloso"

Per il virologo dell'università di Padova, il certificato verde serve ad incitare alla vaccinazione, ma non è una misura di sanità pubblica. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T11:18+0200

2021-08-13T11:18+0200

2021-08-13T11:18+0200

coronavirus in italia

green pass

“Il governo sul green pass mente e lo fa in modo pericoloso”. A mettere in guardia sul corretto utilizzo del lasciapassare anticovid è il professor Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'Università di Padova, in un'intervista al Fatto Quotidiano."Il green pass viene millantato come misura per creare ambienti sicuri, non ha proprio senso, niente di più falso", ha dichiarato il professore di Padova. Per Crisanti è pericoloso far passare il messaggio che il certificato verde metta al sicuro dai contagi. "È giusto utilizzare il 'lasciapassare' - afferma - come incitamento alla vaccinazione, è sbagliato far intendere che avendolo, addirittura dopo una sola dose di vaccino, si sia al sicuro, che ne so, in un ristorante al chiuso con altre cento persone, tanto per fare un esempio".Il professore chiarisce che non si tratta di una misura di sanità pubblica, "come viene fatta passare dal governo", ma "l'unico scopo del green pass" è quello di "aumentare la percentuale dei vaccinati".Non è la prima volta che Crisanti espone delle dure critiche nei confronti del green pass. In un precedente intervento su La7, durante la trasmissione In Onda, il professore di Padova aveva definito "una bufala pazzesca" dire che il green pass aumenta la sicurezza.

