Ferragosto a Firenze, più controlli anti assembramenti nel centro storico

Ferragosto a Firenze, più controlli anti assembramenti nel centro storico

In occasione del weekend di Ferragosto, il Comune di Firenze ha in programma un'aumento dei controlli, da parte delle forze dell'ordine, nei parchi e nei musei... 13.08.2021, Sputnik Italia

firenze

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

ferragosto

Per far fronte al più alto numero di visitatori previsti nel weekend di Ferragosto, Firenze ha deciso di aumentare il livello di controlli nel centro storico, come riporta l'agenzia Ansa.La questura ha affermato che, tra i sorvegliati speciali, ci saranno le zone di maggiore afflusso come i parchi, dove saranno impiegati anche poliziotti a cavallo, il centro storico e i musei, dove sarà posta molta attenzione anche al rispetto delle norme anti Covid.Sono, inoltre, previsti posti di controllo nelle principali direttrici cittadine, dove opereranno le pattuglie della questura di Firenze e dei commissariati, mentre la Polizia stradale vigilerà i servizi extraurbani.La questura di Firenze ha inoltre predisposto servizi di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti in appartamento.

firenze

