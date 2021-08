https://it.sputniknews.com/20210813/esodo-di-ferragosto-in-viaggio-un-italiano-su-due-12489769.html

Esodo di Ferragosto: in viaggio un italiano su due

La paura di un'innalzamento nella curva dei contagi non ferma gli italiani, pronti a mettersi in viaggio nel fine settimana più atteso dell'estate. 13.08.2021, Sputnik Italia

Nel fine settimana di Ferragosto, un italiano su due si metterà in viaggio per trascorrere fuori casa il "capodanno" estivo. È quanto emerge da un'indagine Coldiretti, secondo cui l'esodo riguarderà il 50% degli italiani, che raggiungeranno parenti e amici al mare o in montagna, anche solo per una gita fuori porta.Per i prossimi due giorni, le strade saranno da bollino rosso, scrive Coldiretti, anche se sulle vacanze estive continuano a pesare i timori per la pandemia di Covid-19. Tra chi non ha intenzione di partire, il 28% ha dichiarato che preferisce riposarsi a casa, mentre per il 20% il Ferragosto è un giorno come tanti altri.La spiaggia resta la meta preferita dei vacanzieri, ma, a causa del rischio assembramenti, cresce il turismo di montagna, la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri rurali, mentre crollano le presenze in città.È un'occasione per riscoprire il patrimonio enogastronomico locale, in una situazione in cui il 92% delle produzioni tipiche nazionali nasce proprio nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti, secondo l'indagine Coldiretti/Symbola.Anche se molti italiani riapriranno le seconde case di proprietà, restano in vetta tra le preferenze dei turisti alberghi, pensioni e agriturismi, dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.

