https://it.sputniknews.com/20210813/e-morto-gino-strada-era-il-fondatore-di-emergency-12492460.html

È morto Gino Strada, era il fondatore di Emergency

È morto Gino Strada, era il fondatore di Emergency

Il medico, filantropo e fondatore di Emergency aveva 73 anni. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T13:55+0200

2021-08-13T13:55+0200

2021-08-13T14:48+0200

italia

morte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/10471463_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccf2d8571bd70bffc71e5ae1c16d3b44.jpg

Gino Strada si è spento quest'oggi all'età di 73 anni, come riferito ai media da fonti familiari.Non sono ancora state comunicate le esatte cause del decesso, ma è noto che da tempo Strada soffriva di cuore.Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, Gino Strada è stato un medico ed attivista e, nel 1994, con la moglie Teresa Sarti, ha fondato la più importante ONG italiana: Emergency.Dopo essersi diplomato al liceo classico Carducci, Strada si è laureato all'età di 30 anni, in medicina, all'Università Statale di Milano, per poi specializzarsi in Chirurgia d'Urgenza.Negli anni, Strada si è reso celebre per le sue posizioni pacifiste, operando spesso in prima persona in contesti di guerra.SEGUE

nikita Personalmente un personaggio che non mi è mai piaciuto. Ad ogni modo, che Riposi In Pace. 7

raus jUEde Era ora. Adesso sciogliete questo centro di potere illegale che si è creato con la scusa della carità pelosa. 6

28

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, morte