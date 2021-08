https://it.sputniknews.com/20210813/curcio-serve-piu-prevenzione-e-piu-tecnologia-per-la-sorveglianza-contro-i-roghi-12486529.html

Curcio: “Serve più prevenzione e più tecnologia per la sorveglianza contro i roghi”

Il capo della Protezione civile si recherà nelle zone colpite dagli incendi, intanto chiede alle Regioni di fare di più, perché è a loro che spetta la fase di...

Migliaia di ettari di boschi e territori bruciati, una fase di emergenza da cui “nei prossimi giorni contiamo di uscire”, ma, per riuscirci, “ognuno dovrà fare la propria parte”, perché “ricordiamoci che la prevenzione e gli interventi contro gli incendi spettano alle Regioni”.Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio non intende fare polemica dalle colonne del Corriere della Sera, ma vuole ricordare quali sono le competenze che spettano ai vari organo dello stato in fatto di incendi.Il capo della Protezione civile ha ricordato che ci sono “37 squadre in Sicilia e 20 in Calabria mobilitate dal Nord Italia con due decreti firmati dal presidente del Consiglio dei ministri” oltre al sistema di protezione civile europeo, elicotteri, mezzi dei Vigili del fuoco, del comparto forestale e del volontariato.Prevenzione e tecnologiaPer Curcio esistono due problemi da risolvere per scongiurare nuove drammatiche situazioni, come quelle di queste settimane: da una parte la prevenzione, dall’altra la tecnologia. E a queste si aggiunge anche la cultura della popolazione.Per Curcio “se interveniamo sui piromani e sui comportamenti dei cittadini avremo già grossi risultati”. E rivolge un appello “a chi si comporta in maniera distratta o maleducata. C’è chi brucia le sterpaglie con un caldo torrido e poi ne perde il controllo, chi getta il mozzicone di sigaretta dalla macchina in corsa, chi fa la scampagnata con il falò e lo lascia acceso”.“A tutti questi cittadini dico: ricordatevi che potete provocare danni enormi, uccidere persone. A tutti chiedo di attivarsi al minimo allarme, chiamare il pronto intervento, segnalare”.

