Covid USA, autorizzata terza dose per i soggetti immunodepressi

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato l'uso di emergenza di una terza dose di vaccini Moderna e Pfizer contro il COVID-19 per le persone immunodepresse.L'agenzia ha quindi precisato che l'azione odierna consente ai medici di aumentare l'immunità in alcuni individui immunodepressi che necessitano di una protezione aggiuntiva da COVID-19. Finora negli Stati Uniti sono state somministrati 353 milioni di dosi di vaccino anti-COVID, per una copertura totale del 53,9% della popolazione.Nel Paese sono invece 36,4 milioni i casi di infezione da coronavirus registrati da inizio emergenza, a fronte di 620.000 vittime.

