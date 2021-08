https://it.sputniknews.com/20210813/covid-locatelli-in-autunno-necessarie-le-ffp2-per-viaggiare-su-bus-e-treni-12493298.html

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, presidente del Consiglio superiore di sanità e direttore del dipartimento di oncoematologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma Franco Locatelli ha parlato a La Stampa sulla possibilità di dover optare per le mascherine Ffp2 per garantire una maggiore protezione contro la variante Delta.Quest'ultimo ha però aggiunto che si tratterà di un autunno diverso da quello del 2020 grazie all'alto tasso di vaccinazione in Italia."Oggi la maggior parte delle persone ricoverate non è vaccinata oppure ha ricevuto una sola dose. La protezione è del 97% dal rischio di essere ricoverati in terapia intensiva" ha ribadito Locatelli.Ipotesi di una terza dose di vaccinoSull'ipotesi di una terza dose di vaccino come richiamo, Locatelli ne chiarisce la possibilità in particolare per i soggetti più fragili:Vaccini ai bambini, importante coprire la fascia d'età sotti i 12 anniPer il coordinatore del Cts è importante coprire anche la fascia d'età sotto ai 12 anni, fascia per la quale si attende ancora il via libera delle agenzie regolatorie Ema e Fda.Locatelli ha inoltre puntualizzato che la sperimentazione sta riguardando due vaccini a Rna messaggero, Pfizer e Moderna.Necessario accelerare la campagna di vaccinazione e convincere gli indecisi"La vaccinazione è fondamentale per la loro protezione. Rivolgo quindi un appello accorato a chi finora non si è vaccinato. Soprattutto alla fascia over 50, dove ci sono oltre 4 milioni di persone che non hanno ricevuto neppure la prima dose. Il tasso di letalità aumenta al crescere dell'età. Per esempio, nella fascia 60-69 è del 2,8% e fra i 70-79 sale all'8-9%" ha concluso Locatelli.

