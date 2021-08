https://it.sputniknews.com/20210813/como-incidente-sul-lavoro-70enne-muore-folgorato-in-un-bosco-12495493.html

Como, incidente sul lavoro: 70enne muore folgorato in un bosco

Como, incidente sul lavoro: 70enne muore folgorato in un bosco

Ferito alla gamba un 29enne che stava lavorando con la vittima. L'incidente è avvenuto venerdì mattina poco dopo le 11 in località Gaggio. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T16:59+0200

2021-08-13T16:59+0200

2021-08-13T16:59+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/726/66/7266606_0:126:3417:2048_1920x0_80_0_0_1122f7f420bb70cccec89d929107a528.jpg

Un altro uomo è morto venerdì mattina, a causa di un incidente sul lavoro. La vittima è rimasta folgorata da un generatore mentre stava lavorando in un bosco in località Gaggio, in provincia di Como. Secondo quanto riporta il messaggero, si tratterebbe di un 70enne. Nell'incidente un'altra persona è rimasta folgorata in maniera meno grave, un giovane di 29 anni ferito alle gambe. E' stato trasportato in all'ospedale di Gradona. L'episodio è avvenuto attorno alle 11, in una zona impervia raggiungibile soltanto a piedi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza, CNSAS, vigili del fuoco e carabinieri. Le dinamiche restano da accertare. Secondo le informazioni preliminari il 70enne era salito per fare legna nei boschi e sarebbe rimasto folgorato nei pressi di una teleferica utilizzata per portare la legna a valle. Rapporto Inail sugli infortuni sul lavoroNonostante il numero di infortuni sul lavoro nei primi quattro mesi dell'anno sia lievemente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020, il numero delle morti bianche è aumentato del 9,3%.Nei primi 120 giorni dell'anno ci sono stati 306 incidenti con esito fatale, in media 2,55 al giorno. Le denunce di infortunio presentate sono state 171.870 in totale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia