Cina: i ministri della difesa di Russia e Cina visitano le esercitazioni militari congiunte

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e la sua controparte cinese, Wei Fenghe, si sono incontrati al campo di addestramento di Qingtongxia, nella... 13.08.2021, Sputnik Italia

Durante le manovre, i militari dei due paesi si sono esercitati in operazioni antiterroristiche, in ricognizioni congiunte e nel rilevamento condizionato del nemico. In precedenza, le truppe russe e cinesi hanno puntato il fuoco di artiglieria su bersagli nemici fortificati e si sono addestrati al controllo dei veicoli da combattimento e dei carri armati dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA). All'evento hanno preso parte anche le unità di terra e dell'aeronautica dell'Esercito di Liberazione nazionale cinese, nonchè le unità di fucili motorizzati del distretto militare orientale della Federazione Russa e gli ufficiali di comando e controllo russi.

