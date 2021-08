https://it.sputniknews.com/20210813/calcio-il-via-libera-della-serie-a-per-partite-su-youtube-in-medio-oriente-e-nord-africa-12492649.html

Calcio: il via libera della Serie A per partite su YouTube in Medio Oriente e Nord Africa

Calcio: il via libera della Serie A per partite su YouTube in Medio Oriente e Nord Africa

A causa del mancato accordo per la vendita di licenze tra la Serie A e i partner in Medio Oriente e Nord Africa, regione comunemente nota come MENA, i vertici...

Si è cominciato a tenere in considerazione quest'opzione dal momento in cui si è concretizzata la prospettiva di non stringere nessun contratto con le compagnie TV nella regione per il prossimo triennio e, di conseguenza, è emersa la necessità di coprire almeno una parte delle partite della massima lega italiana.La vicenda, che concerne la copertura nei paesi MENA, è stata discussa questa mattina ad un'assemblea della Serie A. A quanto si apprende da Reuters, che cita le fonti a conoscenza della situazione, la decisione di trasmettere le partite della Serie A su YouTube nell'area MENA è stata approvata.Niente accordo e perdita dei ricaviBeIN, la società che negli ultimi tre anni ha trasmesso le partite della Serie A, non ha partecipato alla gara d’asta e, al contempo, i colloqui commerciali tra la Lega di Serie A e Saudi Sports Company non hanno portato risultati.Si rischia, quindi, una contrazione dei ricavi notevole, in quanto MENA è uno dei principali mercati per la vendita dei diritti TV. Nel precedente triennio, i club calcistici italiani hanno incassato dalla vendita dei diritti TV sui mercati internazionali ben 970 milioni di euro.Reuters aveva riportato in precedenza che la Lega di Serie A si è assicurata, sui mercati esteri, contratti sui diritti TV per 640 milioni di euro sul prossimo triennio.

