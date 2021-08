https://it.sputniknews.com/20210813/brasile-corte-suprema-apre-inchiesta-su-bolsonaro-per-pubblicazione-di-indagini-dei-servizi-segreti-12488991.html

Brasile: Corte Suprema apre inchiesta su Bolsonaro per pubblicazione di indagini dei servizi segreti

Il presidente Bolsonaro ha pubblicato alcune informazioni riservate, nel tentativo di dimostrare le vulnerabilità dell'ormai, da lunga data, consolidato... 13.08.2021, Sputnik Italia

La Corte Suprema brasiliana ha avviato un'indagine, dopo la divulgazione di alcuni documenti della Polizia Federale da parte del presidente Jair Bolsonaro, in un momento che segna una nuova escalation di tensione nello scontro tra il capo di stato e la magistratura.Il giudice Moraes ha inoltre esortato Bolsonaro a cancellare i documenti pubblicati su tutti i social media.In risposta, Bolsonaro ha criticato la decisione della Corte Suprema, accusando la magistratura di "crimine contro la democrazia" e affermando che copie dei documenti affissi fossero già di pubblico dominio.Di cosa è accusato BolsonaroIl 5 agosto, Bolsonaro ha condiviso sette documenti, tra cui un'inchiesta della Polizia Federale sul suo account Twitter, nel tentativo di dimostrare le vulnerabilità del sistema di voto elettronico del Brasile.I documenti descrivono gli attacchi ad uno dei server di banca dati usati per il voto elettronico in Brasile.Bolsonaro ha ripetutamente attaccato il sistema di voto elettronico brasiliano, introdotto nel paese nel 1996 e utilizzato, da allora, come unico metodo di voto. Il 3 agosto, la Corte Suprema ha aperto un'inchiesta sulle accuse del presidente, secondo cui il sistema di voto elettronico del Brasile è vulnerabile alle frodi, nonchè sullo stesso Bolsonaro, per la presunta diffusione di notizie false.In vista delle elezioni presidenziali del 2022, Bolsonaro richiede l'attuazione di un sistema misto, in cui le schede vengano stampate dopo i voti elettronici, in modo che il conteggio sia più equo. Il leader brasiliano sostiene che una presunta frode elettorale del 2018 gli avrebbe impedito di vincere le elezioni senza ballottaggio.

