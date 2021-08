https://it.sputniknews.com/20210813/bonus-terme-da-200-euro-federterme-soddisfatta-della-cifra-stanziata-dal-governo-12494470.html

Bonus terme da 200 euro, Federterme soddisfatta della cifra stanziata dal governo

2021-08-13T19:44+0200

Il decreto, firmato ieri dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha stanziato 53 milioni di euro al progetto del Bonus Terme, un'agevolazione di 200 euro per i cittadini, che permetterà loro di acquistare servizi termali accreditati.Il bonus, disponibile a breve grazie alla firma del Decreto, sarà fruibile da tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare."Le terme italiane rappresentano un unicum nel mondo, sono state un esempio virtuoso durante la pandemia, grazie ai protocolli di sicurezza applicati, e oggi, con l'applicazione di terapie naturali mirate, rappresentano un elemento fondamentale anche per il completo recupero dei soggetti post Covid, che in Italia sono oltre 4 milioni" afferma in una nota Federterme.Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Il buono sarà disponibile da fine ottobre, su apposita piattaforma, e Federterme fornirà supporto informativo agli utenti tramite il suo sito www.federterme.it."Questa misura, oltre a riconoscere il ruolo importantissimo delle terme Italiane, che da 2000 anni rappresentano un punto di prevenzione, benessere e riabilitazione unico, viene inoltre incontro ad una specifica richiesta di Federterme Confindustria, che da sempre sostiene la necessità di un approccio innovativo attraverso strumenti che consentano alle imprese di superare la crisi, creando una ripresa della domanda rispetto alla logica dei ristori" continua la nota.

