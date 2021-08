https://it.sputniknews.com/20210813/allarme-barchini-dei-migranti-il-sindaco-di-lampedusa-a-draghi-da-soli-non-ce-la-facciamo-12493983.html

Allarme "barchini dei migranti", il sindaco di Lampedusa a Draghi: "Da soli non ce la facciamo"

Allarme "barchini dei migranti", il sindaco di Lampedusa a Draghi: "Da soli non ce la facciamo"

I barchini dei migranti che arrivano sull'isola restano alla deriva, creando problemi all'ambiente e mettendo a rischio la navigazione e la pesca. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T18:12+0200

2021-08-13T18:12+0200

2021-08-13T18:12+0200

italia

sicilia

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/51/66/516645_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_30b540dc1a90d34df7987e90f7044dfd.jpg

I barchini dei migranti, dopo gli interventi di soccorso, restano alla deriva lungo la costa di Lampedusa, creando danni all'ambiente e rischi per la sicurezza della navigazione, secondo quanto afferma, in una nota, il sindaco Totò Martello, che chiede l'aiuto di Mario Draghi. "Da soli non ce la facciamo", scrive il primo cittadino dell'isola maggiore delle Pelagie.Le barche abbandonate, oltre a costituire un problema per l'ambiente, affondando, danneggiano pescherecci e attrezzature. Inoltre, mettono a rischio la navigazione, per il rischio collisione con i pescherecci."Gli ultimi recuperi hanno interessato alcune imbarcazioni in mare aperto ed altre che erano finite sugli scogli nella zona di Mare Morto e nella grotta della Tabaccara. Tutto questo dimostra, ancora una volta, quanto siano complesse e diversificate le azioni che ruotano attorno al sistema dell’accoglienza umanitaria a Lampedusa e che riguardano diversi ambiti, compreso quello ambientale e della sicurezza in mare", prosegue.Il sindaco di Lampedusa chiede il sostegno del governo e si rivolge in particolare al presidente Draghi per valutare il tema dei "barchini abbandonati in mare" e intervenire direttamente per "la dichiarazione dello ‘stato di emergenza’ relativo alle imbarcazioni di migranti disperse in mare o nei nostri fondali".

https://it.sputniknews.com/20210808/migranti-trovati-30-positivi-al-covid-19-a-bordo-della-ocean-viking-sbarcata-in-sicilia-12432693.html

msan.mr La soluzione è molto semplice: blindate i porti e le coste, con i droni e le navi militari! Siamo di fronte ad una situazione di tipo bellico e dunque agli attacchi si risponde con i mezzi di difesa militare. Molto semplice. Lo ha fatto la Spagna e non vedo perchè non potremmo farlo anche noi. Parta l'ordine, subito, da domani, in caso contrario vuol dire che il governo è complice e se ne assumerà tutte le responsabilità che ne deriveranno! 1

raus jUEde L'inutile e i insulso sindaco di Lampedusa chieda aiuto alla Meloni che ha le idee molto più chiare su come risolvere il problema dei barchini (ovviamente con passeggeri). Draghi è solo un pupazzo della giudeomassoneria di alto bordo e non si abbassa certo ai problemi di spazzatura. 0

3

italia

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicilia, migranti