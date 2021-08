https://it.sputniknews.com/20210813/allarme-a-washington-uomo-armato-in-una-base-militare-12497490.html

Allarme a Washington: uomo armato in una base militare

Allarme a Washington: uomo armato in una base militare

Il sospetto è descritto come un uomo di colore con una borsa di Gucci: la base è isolata ed in lockdown. 13.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-13T19:16+0200

2021-08-13T19:16+0200

2021-08-13T19:52+0200

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12497626_0:163:1608:1068_1920x0_80_0_0_342ece1c7d7c892480feebef1b77b3d6.jpg

Avviso annunciato in una base militare vicino a Washington a causa di un uomo armato Il comando di una base militare americana situata nell'area di Washington ha avvertito il personale della possibile presenza di un uomo armato sul territorio e li ha esortati a mettersi al riparo. In un successivo aggiornamento, la pagina Facebook della base ha chiesto al personale di "fare attenzione a due individui", entrambi maschi neri. Tuttavia, quel numero è stato corretto in uno, un uomo con i dreadlocks che probabilmente trasportava una borsa. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul fatto che fosse armato o meno. La giornalista locale Megan Cloherty ha affermato che più fonti hanno sentito "rumore di spari" vicino alla base. Lo sparo era improbabile che fosse un falso allarme, poiché l'ultima volta che la base ha eseguito un'esercitazione attiva, lo scorso febbraio, il personale ha informato la gente del posto con largo anticipo del rumore.Il personale di vigilanza ha bloccato il perimetro della base.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa