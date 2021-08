https://it.sputniknews.com/20210813/afghanistan-talebani-prendono-il-controllo-della-seconda-citta-piu-importante-del-paese-12485535.html

Afghanistan, talebani prendono il controllo della seconda città più importante del Paese

Afghanistan, talebani prendono il controllo della seconda città più importante del Paese

13.08.2021

2021-08-13T07:37+0200

I talebani* si sono impossessati della seconda città più grande dell'Afghanistan, Kandahar, secondo quanto riportato da diversi media, che citano le autorità regionali.Secondo quanto riferito, la città è caduta nelle mani degli integralisti nel corso della giornata di giovedì, con funzionari locali in fuga all'aeroporto per sfuggire alla cattura.Intanto, come riportato da Al Jazeera TV, un portavoce del gruppo terroristico ha affermato che nelle città finora conquistate la popolazione avrebbe salutato con favore l'arrivo dei guerriglieri.USA e GB evacuano le ambasciate In risposta all'avanzata rapida e violenta dei talebani, il Pentagono ha affermato che invierà circa 3.000 soldati in più entro 48 ore in Afghanistan per favorire l'evacuazione del personale dell'ambasciata.Contestualmente, anche il governo del Regno Unito ha annunciato l'invio di 600 militari per garantire la sicurezza del proprio personale diplomatico, che sarà anch'esso evacuato nei prossimi giorni.Blinken, in un colloquio con il capo di stato dell'Afghanistan, ha confermato che Washington è al lavoro per raggiungere una soluzione politica del conflitto.La situazione in AfghanistanL''Afghanistan è attualmente protagonista di un'intensificazione delle violenze, con i guerriglieri talebani che hanno ripreso la propria offensiva dopo che le truppe internazionali hanno iniziato un graduale ritiro dal paese, che dovrebbe essere completato entro l'11 settembre. Il ritiro è stato stipulato nell'accordo che i talebani e gli Stati Uniti hanno firmato a Doha nel febbraio 2020.Solo dall'inizio del mese di agosto, i talebani hanno affermato di aver sequestrato i centri amministrativi in ​​10 delle 34 province afgane.

nikita Pensar male è peccato ma qualche volta ci si azzecca. Allora......come sappiamo, ISIS è stato appoggiato e finanziato da USA e Israele. Per non parlare dei schiavi degli yankee i talebani di fatto sono ISIS. Che caso....gli yankee si ritirano per lasciare a loro il posto nonché arsenali di armi a disposozione assieme a vari mezzi. In tal modo, vogliono destabilizzare aree vicine alla Russia e vogliono riversare i loro fallimenti sugli altri. Ora, la UE si riempirà di milioni di afgani....la Turchia ha già aperto i confini! 0

raus jUEde Dovunque passano gli americani, l'effetto è quello delle cavallette. La differenza è che le cavallette non fuggono quando hanno finito. 0

